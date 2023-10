Tragedia di Mestre: da domani le salme all'obitorio, poi si procederà con i rimpatri

Entro domani sera tutte le salme delle vittime della tragedia di Mestre saranno ricomposte e trasferite nell'obitorio dell'ospedale dell'Angelo, poi, forse a partire da lunedì, potranno essere rimpatriate. Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha suggerito di attendere ancora qualche ora, domani, infatti, «altri familiari raggiungeranno Mestre» e potranno «vedere per l'ultima volta i propri cari». Questa mattina si è tenuto, allo scopo, un incontro con il corpo consolare nelle sede della prefettura lagunare, «per mettere a punto le procedure relative al rientro delle venti salme».

Le tempistiche dipenderanno anche dalla celerità con cui i consolati «saranno in grado di fornire la documentazione al Comune di Venezia». Nel frattempo, il capo di Ca' Corner ha fatto sapere che l'amministrazione comunale si è detta disponibile a sostenere le spese per il rimpatrio delle salme, oltre che per l'alloggio dei familiari arrivati a Venezia.

Intanto per la giornata di oggi non sono previste comunicazioni ufficiali sulle attività dei magistrati, poiché, come riportato da Ansa, il procuratore Bruno Cherchi non sarebbe in sede. Gli aggiornamenti più importanti potrebbero riguardare soprattutto i primi, parziali, esiti dell'autopsia sul corpo dell'autista del bus, Alberto Rizzotto, eseguita ieri a Padova.