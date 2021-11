Rincaro energia, Cna: «Se continua così, interi settori vicini alla paralisi»

Il costo dell'energia sta diventando un problema sempre più fuori controllo, e rischia di impattare in modo pesantissimo sulla tenuta della nostra economia. E le piccole e medie imprese forse più di altri sentono già addosso l'abbattersi di questa scure. «Le nostre pmi - spiega il segretario metropolitano di Cna Produzione di Venezia, Loris Pancino - pagano l’energia quattro volte di più rispetto alle grandi e il 33,5% in più della media europea, con una componente parafiscale della bolletta che incide quasi per il 35% sul totale».

Una situazione generale che negli ultimi mesi si è aggravata. «L’andamento del prezzo dell’energia in questo periodo presenta forti anomalie rispetto al passato - prosegue Pancino - ed è arrivato a far raddoppiare i costi elettrici di settembre - dagli 0,12 euro a KWh del primo del mese agli 0,24/KWh di 30 giorni dopo - con una previsione di aumento complessivo del 40% della bolletta per il prossimo trimestre». Dati che per gli artigiani rappresentano un vero e proprio allarme. «Il perdurare e l'aggravarsi di questa situazione porterà molti settori produttivi in breve tempo alla paralisi. - prevede il rappresentante della Cna veneziana. - Nel nostro territorio già registriamo che più di un comparto (edilizia, meccanica, legno) è in forte sofferenza».

«Urgono interventi decisi che pongano rimedio a questo stato di cose - osserva - Sicuramente l'avvio di una riforma strutturale della bolletta, che riveda le voci che la compongono, e l'attuazione del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, dove le migliori offerte risultano in media del 40% più economiche, evitando possibili penalizzazioni per le piccole imprese. E poi aiuti per mitigare i costi. Ma soprattutto il sostegno alle energie rinnovabili, con misure che favoriscano la transizione energetica delle Pmi».

Ma anche le associazioni possono e devono fare qualcosa. «Dal canto nostro - conclude Pancino -stiamo facendo un gran lavoro per promuovere l'aggregazione delle piccole imprese. Consorziandosi, infatti, le realtà di minori dimensioni possono affacciarsi sul mercato dell'energia e del gas realizzando dei risparmi impensabili se lo facessero da sole».