Le salvano la vita, poteva annegare. Torna dai bagnini gemelli a Ca' di Valle per ringraziarli

Appena si è sentita meglio, ed è uscita dall'ospedale, il suo primo pensiero è stato quello di andare a ringraziare i bagnini gemelli dello stabilimento Blue Sea di Ca' di Valle, Gerardo e Matteo Vidal, che una settimana fa le hanno salvato la vita. La signora Beatrice Viola il 26 giugno aveva raggiunto proprio quella spiaggia, all'altezza del Corso Europa a Cavallino, per trascorrere qualche ora al mare. Era da sola ed è entrata in acqua dove, poco dopo, ha iniziato a sentirsi male. Alcuni bagnanti vedendola in difficoltà, anche se l'acqua non era altissima, si sono accorti che non stava a galla e aveva iniziato a bere. Così hanno chiamato i bagnini gemelli, che gestiscono i servizi del Blue Sea, e loro hanno agito subito. Portata a terra la signora, e stesa al sicuro, Gerardo e Matteo hanno messo in atto le manovre di primo soccorso.

«Era una giornata splendida e calda - ha raccontato in un post Facebook la donna mentre era all'ospedale - Io non so nuotare, passeggiavo dentro l'acqua ma all'improvviso un'onda mi ha tirato indietro. Ho cercato di lottare, ma ho trovato delle buche che mi hanno trascinato sotto. Era impossibile combattere contro il mare. Ho alzato il braccio consapevole che era finita per me - ricorda, rivivendo quegli attimi terribili - Poi ho perso conoscenza. Due angeli quel giorno, avvisati da qualche bagnante, si sono tuffati veloci e mi hanno salvata».

Erano Gerardo e Matteo, che si sono occupati delle prime operazioni di salvataggio, accorgendosi che la donna aveva bevuto ed era necessario perciò liberarle quanto prima le vie aeree per consentirle di respirare. Intanto il polso della donna era debole. Tuttavia era stata messa in salvo rapidamente e soccorsa da operatori, come i gemelli, abituati ed esperti che le hanno evitato un rischio estremo. Nel frattempo era in arrivo l'ambulanza che poi ha preso in carico la donna portandola all'ospedale per le cure e gli esami.

«Sono stata trasferita in terapia intensiva per polmonite da annegamento. Non potrò mai dimenticare quello che ho vissuto - continua Viola - ora sono in riabilitazione e mi chiedo ancora come siano riusciti a trovarmi questi due giovani, nel punto in cui ero ormai in stato incosciente. Non sottovalutate il mare», conclude nel suo post social la donna, che appena ha potuto, nei giorni scorsi, è tornata a Ca' di Valle a ringraziare di persona Gerardo e Matteo Vidal.