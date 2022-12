Carenza di medici, direttore di unità a Portogruaro rinuncia alla pensione

C'è carenza di medici a livello nazionale e c'è chi, per aiutare la sanità pubblica in un momento così delicato, rinuncia alla pensione. È il caso del direttore della Medicina all'ospedale di Portogruaro, Mauro Scanferlato. Nonostante abbia maturato i 40 anni di servizio effettivo, si è avvalso del decreto legge 192/2019, che offre ai dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale il trattenimento a lavoro. «Ci sono persone che hanno scelto di aiutarci in modo importante e queste sono sicuramente un esempio da seguire per le nuove generazioni di medici», ha commentato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi.

Il dottor Scanferlato è medico ospedaliero dal 1984, nella propria carriera professionale ha lavorato all’ospedale di Venezia poi, per 25 anni, nella Medicina all’ospedale di San Donà di Piave e nel 2016 è stato nominato direttore della Medicina all’ospedale di Portogruaro, ed attualmente è anche direttore del “Dipartimento Paziente Fragile”.

«Scanferlato è professionista estremamente preparato dal punto di vista professionale ma è anche una persona straordinaria dal punto di vista umano. - spiega Filippi - Ha scelto di proseguire quello che ha sempre fatto bene nella gran parte della propria vita: sempre presente sul luogo di lavoro, disponibile nell’aiutare i colleghi e a far crescere le nuove generazioni di medici, ha sempre posto le cure e l’attenzione per i pazienti in cima alle sue priorità».