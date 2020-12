Rinviato a giugno 2021 il pagamento del bollo dell'auto

Con l’approvazione della legge di stabilità 2021, il Consiglio regionale del Veneto ha stabilito il rinvio del versamento dela tassa automobilistica. Tutti i versamenti della tassa, ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, potranno, infatti, essere effettuati entro il 30 giugno 2021, senza incorrere in sanzioni o applicazione di interessi.

«Questa misura consentirà alle famiglie e alle imprese venete di riprogrammare i propri adempimenti tributari, - spiega l'assessore al Bilancio e alla programmazione Francesco Calzavara - per fronteggiare le scadenze fiscali con più serenità, considerate le restrizioni e gli impatti economici causati da questo virus. Credo che sia una dimostrazione tangibile della politica del fare. Infatti, il nostro obiettivo è ridurre la pressione fiscale a carico di tutti i contribuenti e di tutte le classi di reddito».

La Regione ricorda che sul portale www.infobollo.regione.veneto.it è attivo il servizio che permette a tutti i contribuenti veneti di registrarsi, fornendo i propri dati, per ricevere non solo gli avvisi di scadenza del proprio bollo auto comodamente tramite mail, ma anche per contatti rapidi più rapidi con l'amministrazione regionale.