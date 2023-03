Aeroporto, rimandata per ora la tassa d'imbarco

È stato rinviato all’udienza di merito, fissata al 24 maggio, l'esame del ricorso davanti al Tar del Veneto contro l’applicazione e la riscossione della tassa d'imbarco del valore di 2,50 euro, deliberata dal Comune di Venezia e contestata dalla concessionaria Save e dalle compagnie aeree.

Su invito della presidente Maddalena Filippi, - si legge in nota - la stessa Save, il Comune di Venezia e Enac hanno concordato il rinvio. Solo all’esito del giudizio di merito sarà dunque possibile stabilire se l’addizionale è stata legittimamente introdotta dal Comune, e da quale data sarà eventualmente esigibile.

L'istituzione della tassa era stata definita da Save «una decisione improvvisa e improvvisata dell'amministrazione comunale». Il concessionario aveva spiegato che le tariffe a carico dei vettori, applicate da tutti gli aeroporti italiani, si compongono di oneri aeroportuali per i servizi forniti dagli scali e di un’addizionale comunale, «introdotta nel 2003 e incrementata negli anni, da ultimo nel 2015, di 6,50 euro, 5 dei quali versati all’Inps e 1,5 all’Erario, che a sua volta ne gira una parte al Comune di riferimento». Il rischio concreto, per Save, è che «i vettori rivedano i propri investimenti in laguna, a danno non solo del turismo, ma anche delle aziende che utilizzano l’ampia offerta voli dello scalo per raggiungere mercati esteri».

Per parte sua, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ne ha sempre difeso l'introduzione, rimanendo fermo sulle proprie posizioni. «È una norma dello Stato - aveva detto qualche settimana fa -, purtroppo succede che la città di Venezia nel 2024 finirà i fondi della Legge speciale, e purtroppo non possiamo non applicare le tassazioni che ci vengono fornite come possibili. Se non lo facessimo non potremmo dimostrare che c’è il bisogno di rifinanziamento».