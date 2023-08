Danni da maltempo sulle scuole di Pellestrina: subito le riparazioni urgenti

Il Comune di Venezia preleva dal fondo di riserva 930mila euro per riparare le coperture delle scuole Loredan e Zendrini, a Pellestrina. Le strutture sono state gravemente danneggiate dal violento temporale che ha colpito l’isola nei giorni 19 e 20 luglio: la tempesta di grandine ha causato la rottura di coppi, il danneggiamento di guaine e di lampade esterne.

Per deliberare il provvedimento, il sindaco Luigi Brugnaro ha convocato la giunta oggi, in seduta straordinaria: la messa in sicurezza delle due sedi, infatti, è considerata urgente al fine di garantirne la riapertura in tempo per l'avvio dell’anno scolastico. L’intervento alla Loredan interesserà 2300 metri quadrati ed i lavori richiederanno un investimento di 610mila euro; quello alla Zandrini interesserà 1150 metri quadrati per un importo di 320mila euro. Le spese saranno poi rendicontate alla protezione civile.

«Era necessario intervenire subito per consentire la regolare ripresa del calendario scolastico a settembre - ha spiegato l’assessore al bilancio, Michele Zuin - Ci siamo attivati velocemente attraverso un prelievo dal fondo di riserva del bilancio, procedura che consente interventi tempestivi. Ringrazio i tecnici degli uffici che ci permetteranno di eseguire la realizzazione dei lavori anche ad agosto». L'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, aggiunge: «Gli interventi sulle coperture, oltre che necessari per garantire condizioni di sicurezza e scongiurare infiltrazioni, sono volti anche a salvaguardare gli sforzi già intrapresi da questa amministrazione comunale: sulla Zendrini, negli ultimi anni, sono stati rifatti i solai e la copertura della palestra, quello del corridoio, gli intonaci esterni e la manutenzione dei serramenti che si concluderà quest'anno, per un importo complessivo di circa 500mila euro».

Soddisfazione per la delibera è stata espressa anche dal consigliere delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta: «Gli interventi consentiranno la regolare ripartenza dell’anno scolastico dopo che gli istituti erano stati gravemente colpiti dalla grandinata di luglio, che ha causato molti danni anche alle abitazioni e alle auto, provocando anche molta paura». «I plessi saranno completamente sistemati e messi in sicurezza - aggiunge il presidente della Municipalità, Emilio Guberti -. Ringraziamo il sindaco Brugnaro per aver dato via libera alla delibera per l'esecuzione di lavori urgenti».