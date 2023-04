Il tram per Venezia torna in funzione

Dalle ore 14 di oggi, venerdì 28 aprile, il tram della linea T1 tra Favaro e Venezia torna progressivamente regolare. Ad annunciarlo è il direttore del Gruppo Avm, Giovanni Seno, che spiega: «Questo è stato possibile grazie al fatto che dalle ore 12 di giovedì due squadre, composte rispettivamente da una ventina tra operai e tecnici, si sono succedute al lavoro per quasi 24 ore», occupandosi della sostituzione di un tratto di circa 40 metri di rotaia. In precedenza, nei giorni scorsi, erano state svolte le operazioni di ripristino del manto stradale e della linea aerea.

Aggiunge Seno: «Ringrazio di cuore, a nome dell’amministrazione, tutti coloro che si sono impegnati giorno e notte per garantire la ripresa del servizio prima del ponte del 1° maggio: le istituzioni, le società concessionarie e le ditte hanno lavorato insieme, in collaborazione e sinergia, per arrivare a questo importante risultato a favore e per la città di Venezia. Dalla polizia locale a Veneto Strade, dall’ex Ustif al personale Avm e Actv, fino alle società che hanno eseguito i lavori, vanno tutti elogiati per l’impegno profuso nel raggiungere l’obiettivo».

Nel pomeriggio di giovedì, dunque, gli addetti si sono occupati del ripristino della rotaia e del rifacimento della resina, che compongono la piattaforma tranviaria. Dalle ore 22 è iniziata la seconda fase del cantiere con la sostituzione del tratto di linea elettrica di alimentazione del tram. Ultimati i lavori, sono iniziate le attività di verifica con gli enti di controllo e i test tecnici di trazione e rotolamento. Sono state eseguite un paio di corse a vuoto per la pulizia della rotaia. Infine, a partire dalle 14 di oggi, il servizio è tornato pian piano alla normalità.

A causare lo stop della linea erano stati i danni provocati dall'incendio di un bus della società Atvo, andato a fuoco sul ponte della Libertà nella giornata di venerdì 21 aprile. Il calore sprigionato dal rogo aveva fuso la resina del binario, mentre le esplosioni hanno causato il danneggiamento dell'asfalto e il conseguente abbassamento del piano stradale di alcuni centimetri. Sono in corso, nel frattempo, gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, avvenuto mentre il veicolo, proveniente dall'aeroporto di Treviso, si stava dirigendo a Venezia.