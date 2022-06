Covid, i contagi tornano a salire. Contato: «C'è preoccupazione»

Tornano ad impennarsi i nuovi casi di Covid. Nelle ultime 24 ore, nel solo territorio dell'Ulss 3 ne sono stati registrati 442, per un totale complessivo di oltre 3.500 persone attualmente positive. Uno scenario sul quale ci si augurava di non doversi più affacciare, ma che puntuale si è riproposto. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Serenissima non nasconde la preoccupazione: «L'anno scorso in questo periodo avevamo solo qualche decina di positività. - ha detto oggi nel corso di una conferenza stampa - Ora le varianti si stanno dando da fare e la pressione sul sistema non sta calando».

Le ragioni della recrudescenza del virus sono numerose. In primis la maggior contagiosità di Omicron BA.5, «che ha un tasso di riproducibilità pari a 20, superiore a quello della precedente variante», ha spiegato il direttore del Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp), Vittorio Selle. A questo si aggiungono i numerosi momenti di aggregazione senza l'uso della mascherina, che ora coinvolgono ancor di più i ragazzi e le ragazze che hanno terminato l'anno scolastico. E poi c'è il tema della vaccinazione: la risposta degli anziani e delle persone fragili alla quarta dose è stata ampiamente insoddisfacente, limitandosi al 22,5% della popolazione eleggibile. In questo senso il dg Contato ha voluto rinnovare il suo appello alla cittadinanza: «Non dimentichiamo che l'effetto principale dell'uscita dalla pandemia ce l'ha creato la vaccinazione».

Anche sul fronte dei ricoveri si assiste a una seppur piccola crescita. «Negli ultimi giorni abbiamo avuto tre ricoveri in terapia intensiva, - ha spiegato la direttrice dell'ospedale dell'Angelo, Chiara Berti - e solo ieri cinque ricoveri in area non critica, cosa che non accadeva da diverso tempo. Eravamo in fase di riduzione di posti letto a Mirano e Venezia, ora vediamo come va la situazione con la ripresa dei contagi».