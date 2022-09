Campo Marte, l'annuncio Ater: «Termineremo quello che è stato iniziato»

Ripresa dei lavori a Campo Marte alla Giudecca: Ater riparte domani, lunedì 19 settembre, con gli interventi rimasti in sospeso sugli appartamenti. «Termineremo quello che è stato iniziato», annuncia il presidente dell’Ater di Venezia, Fabio Nordio, riferendosi alle case Ater di Alvaro Siza.

«Quella di campo Marte è una storia travagliata iniziata circa quarant'anni anni fa: è un importante traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla perseveranza e all’impegno di questi mesi. Come tutti ricordano, le precedenti ditte si erano fermate per problemi economici e fallimenti. Bisognava poi fare i conti con l’emergenza sanitaria, la crisi economica e l’aumento dei costi delle materie prime, tutti fattori che hanno complicato la situazione», ricorda Nordio. Il presidente spiega di essere riuscito a individuare all’interno del consorzio Innova (che si era aggiudicato l’appalto per svolgere i lavori), alcune imprese in grado di concludere il progetto. Il cronoprogramma prevede ora circa 7/8 mesi di lavori per ultimare gli alloggi dell’Ater che mancano all’appello.

L’intervento edilizio prosegue quindi il vasto progetto di riqualificazione architettonica e urbanistica dell’aera iniziato nel 1983 quando l’allora Iacp, d’intesa con il Comune di Venezia, si decise di abbattere un consistente numero di vecchi edifici abitati e di dar vita a un nuovo complesso edilizio, ordinato e organico. Lo scopo era quello di arrivare a un risultato degno dell'unicità della città di Venezia e del particolare sito, a ridosso della chiesa delle Zitelle e del bacino di San Marco, in un’isola destinata a interventi strutturali data la presenza di varie aree industriali dismesse. «È nell’intenzione di questa amministrazione - conclude il presidente -, in collaborazione con la Regione Veneto, reperire i fondi per poter dar corso all’ultimazione della piazza davanti agli edifici di Campo Marte, terminando anche i restanti 25 alloggi progettati da Raffael Moneo, l’architetto premiato con il leone d’oro alla carriera proprio nel maggio di quest’anno».