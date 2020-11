Mission Impossible, da domani ciak a Palazzo Ducale a Venezia

Dopo il blocco delle riprese dello scorso 22 ottobre a seguito del rilevamento di un focolaio di coronavirus nel set, da domani Palazzo Ducale ospiterà per tre giorni la troupe di "Mission Impossible - Lybra". Si tratta di un'ottima occasione di esposizione e rilancio sul piano internazionale della magnificenza di uno dei simboli della città storica lagunare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mission Impossible a Palazzo Ducale

Se le scene di inseguimento tra le calli sono state sospese, quindi, verranno regolarmente girate quelle all'interno dell'antica residenza dogale, per l'affitto della quale la produzione pagherà al Comune 200mila euro. La Fondazione dei Musei Civici fa sapere che Palazzo Ducale resterà quindi chiuso al pubblico per tre giorni, da domani e fino al 5 novembre comprese per permettere le riprese in sicurezza. «La chiusura - spiegano da Muve - cade in giornate infrasettimanali, quando la richiesta di visita è inferiore, e le riprese avverranno nel rispetto assoluto del palazzo e delle opere che custodisce». Tutti gli altri musei saranno invece, come sempre, visitabili.