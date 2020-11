Le riprese di Mission Impossible a Venezia sono durate tutta la notte

Sono durate tutta la notte a Venezia le riprese di "Mission Impossible 7" a Palazzo Ducale. Piazza San Marco, nella notte, si è trasformata in un grande set, illuminata da fari posizionati dalla troupe ai lati del molo e delle Procuratie Nuove. Un fascio di luce è stato sparato anche dall'alto per le riprese sul grande pontone che galleggia in bacino San Marco. Il ciak nel cuore della città storica è stato effettuato dopo che per più di 10 giorni le riprese erano state sospese per diversi casi di positività all'interno della troupe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Luci tridimensionali su Palazzo Ducale

La troupe ha proiettato un video mapping sulla facciata di Palazzo Ducale, un gioco di luci tridimensionali che molti passanti e curiosi hanno ripreso con il telefonino. Sotto i portici di Palazzo Ducale, invece, sono state posizionate alcune file di ceri accesi in una San Marco notturna. Un percorso di candele che proseguiva oltre la Porta della Carta e lungo tutto l'ingresso del Palazzo, fin sopra alla Scala dei Grandi. Oltre alle scene all'interno di Palazzo Ducale ce ne sarebbero state anche alcune in gondola.