Torna in funzione il Postamat di Ceggia danneggiato in un tentato furto

È tornato in funzione lo sportello automatico Postamat dell’ufficio postale di Ceggia, in viale Duca d’Aosta. Era stato danneggiato la notte del 19 gennaio in seguito ad un tentativo di furto poi sventato dai sistemi di sicurezza. L’allarme inviato alla situation room di Poste Italiane all’1.36 aveva infatti rilevato le immagini di un uomo a volto coperto mentre tentava di forzare il postamat con attrezzi da cantiere; dopodiché l’uomo si era allontanato ed era tornato qualche minuto dopo assieme ad un complice, con il quale ha tentato di eseguire un attacco con la tecnica del black box: in sostanza, un sistema informatico che "inganna" lo sportello e lo induce ad erogare denaro su richiesta.

Il colpo, però, è stato sventato grazie al tempestivo intervento della sala di controllo di Poste Italiane, che ha disattivato l’apparato rendendo vano il tentativo di attacco, e all'arrivo dei carabinieri sul posto. Nel frattempo i ladri, non riuscendo nel loro intento, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

L'Atm Postamat è disponibile tutti i giorni della settimana, in funzione 24 ore su 24, e consente di effettuare operazioni di prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L’ufficio postale di Ceggia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato mattina fino alle 12.35.