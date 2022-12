Ripristinato il fondo di un tratto di pista ciclabile a San Donà di Piave

In questi giorni sono stati completati i lavori di ripristino di 3 chilometri di percorso ciclopedonale gestito dal Consorzio Bim Basso Piave. La ditta Ecopavi, che si è occupata del cantiere, ha effettuato il rifacimento del fondo nel tratto incluso tra il cinema Cristallo ed il Canoa Club San Donà; inoltre ha ripristinato la vegetazione (taglio delle ramaglie) che poteva in qualche modo ostacolare la fruizione del tracciato.

«Questo tratto di pista, sia per l’elevata fruibilità e sia per l'effetto delle piene, era uno dei più rovinati - spiega il presidente del Bim Basso Piave, Valerio Busato - pertanto i primi lavori di ripristino del fondo si sono svolti qui, e proseguiranno poi ciclicamente in altri tratti di percorso ciclo pedonale, in base alle disponibilità finanziarie».

«Si continua ad investire sul meraviglioso percorso naturalistico della Piave - conclude Busato - perché questo è fruibile gratuitamente tutto l’anno: a tal proposito invito chi non lo avesse ancora fatto a percorrerlo e a scoprire le suggestioni naturalistiche che offre l’alveo della Piave, anche in pieno inverno».