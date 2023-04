United ripristina il collegamento diretto tra Venezia e New York

La compagnia aerea statunitense United Airlines ha ripristinato il collegamento diretto stagionale tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e il suo hub di New York/Newark, che sarà operato giornalmente per il periodo estivo, fino al 28 ottobre. Il servizio del vettore si unisce ai voli giornalieri diretti esistenti, offerti dal vettore da Roma e Milano.

«Siamo lieti di ripristinare il nostro servizio tra Venezia e New York/Newark - ha commentato Walter Cianciusi, country sales manager di United in Italia -. Con il ritorno del volo da Venezia i nostri clienti nell’area del triveneto e oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti».

Per il direttore commerciale di Save, Camillo Bozzolo, «la ripresa anticipata ad aprile del collegamento, già riattivato nell’estate 2022, dimostra come il bacino d’utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti. La maggior capacità offerta dall’aeromobile Boeing 777-200Er, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l’attenzione di United Airlines nell’intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato».