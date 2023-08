Avviati i lavori di riqualificazione del nido Girotondo a Cavallino

Sono iniziati il 31 luglio i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’asilo nido Girotondo, a Cavallino. Il Comune ha predisposto un progetto di adeguamento del plesso che risponde alla necessità di avere spazi nuovi per potenziare nel tempo l’accesso al servizio dedicato alle famiglie. Una prima parte del cantiere sarà conclusa il 23 settembre, mentre l’opera completa sarà consegnata alla comunità entro fine anno. «Abbiamo disposto risorse per un costo complessivo di 810mila euro - specifica l’assessore al bilancio, Alberto Ballarin - di cui 583mila derivanti da fondi Pnrr».

L’intervento comprende la riorganizzazione degli spazi interni e la sistemazione dell'area di fronte all’ingresso con una zona deposito e un nuovo spazio adibito ad ufficio. Saranno riposizionati i servizi igienici per gli infanti e quelli per gli insegnanti, oltre allo spogliatoio, e adeguati gli spazi gioco e nanna per medi e grandi. Il progetto prevede anche uno spazio specifico per il ricevimento pasti, attualmente non presente all’interno, accanto alla cucina. Un’ampia vetrata sarà realizzata verso il giardino, dalla quale sarà possibile accedere ai due spazi interni. I nuovi locali saranno dedicati al gioco e potranno essere divisi grazie ad una parete mobile. Grazie al nuovo padiglione, il plesso disporrà di un’ampia area giochi chiusa e una coperta. Infine è prevista la risistemazione degli spazi esterni a verde, infittendo le aree alberate con l’introduzione di arbusti medio-bassi, mentre l’area più prossima all’edificio resterà a prato.

«In queste settimane abbiamo incontrato più volte il personale - spiega l'assessore alla scuola, Lisa Targhetta - per programmare le operazioni di trasloco e predisporre le informazioni da comunicare alle famiglie. Ringrazio le educatrici e le ausiliarie per aver gestito sia la continuità didattica nel mese di luglio sia il trasloco dei materiali. Salvo imprevisti da cantiere, il servizio educativo per l’anno 2023/2024 inizierà il 27 settembre per accogliere, anche con i nuovi inserimenti, 42 bambini. Assieme all’ufficio scuola e alle educatrici è già stata fissata la riunione informativa per i genitori degli iscritti, che saranno contattati direttamente, al fine di conoscere il programma educativo e le modalità di inserimento dei bimbi».

Durante i lavori di realizzazione del nuovo padiglione, il servizio dell'asilo nido continuerà senza interruzioni e sono già state accordate le modalità per interferire nel minor modo possibile nelle attività dell’asilo. «L’opera avviata è un intervento necessario - continua l'assessore - che ci permetterà di concretizzare un importante e ambizioso obiettivo: dare l’opportunità di accesso al servizio complessivamente a 50 famiglie, potenziamento che sarà fatto gradatamente e nei prossimi anni».

«La buona politica deve essere strumento per dare risposte alle nostre famiglie - conclude la sindaca Roberta Nesto -, e l’asilo nido è un servizio essenziale per la nostra comunità, nonché occasione di crescita per le future famiglie di Cavallino Treporti. Stiamo continuando a lavorare per migliorare servizi e i plessi scolastici. L’adeguamento e l’installazione del sistema di condizionamento alla materna di Cavallino è uno degli ultimi lavori realizzati. Stiamo già programmando i prossimi interventi, a fianco degli uffici, per rispondere al cambiamento e all'innovazione del mondo scolastico».