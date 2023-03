Piazza Mercato a Marghera sarà riqualificata con i fondi del Pnrr

Nuova vita per il "cuore" di Marghera grazie ai fondi del Pnrr. La giunta comunale di Venezia, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, ha approvato la proposta di deliberazione di consiglio per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana di piazza Mercato.

Il progetto riguarda la rigenerazione urbana degli spazi della piazza, con la demolizione di sei fabbricati dismessi, la realizzazione di una nuova piazza pubblica e l’ampliamento dell’esistente edificio adibito a mercato coperto/biblioteca, in variante allo strumento urbanistico vigente. Con l'intervento si intende estendere lo spazio di fruizione pubblica con la realizzazione di un’area attrezzata, interdetta al traffico veicolare motorizzato, «che favorisca l’erogazione e l’inclusione sociale in un contesto urbano caratterizzato da una accentuata multiculturalità». Prevista anche la realizzazione di un nuovo accesso alla biblioteca più riconoscibile.

Obiettivo dell'intervento, per De Martin, è «migliorare il decoro, la sicurezza e la qualità ambientale dell’intero ambito urbano. In questo modo - spiega -, riconsegniamo a tutta Marghera uno spazio pubblico, un nuovo luogo di incontro che verrà a rafforzare l’intero centro già vivacizzato dall’attività di mercato e da nuove attività commerciali. L’ampliamento della biblioteca favorirà inoltre l’inclusione con attività culturali che si svolgeranno nell’auditorium. Sarà anche rifatta la viabilità ciclopedonale e saranno realizzati dei nuovi parcheggi».

«Questo progetto regalerà una piazza verde riqualificata e nuove funzioni per Marghera - aggiunge l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - abbiamo lavorato per creare nuovi spazi d'incontro, nuovo verde urbano e percorsi ciclopedonali con conseguenze positive per tutta la comunità. Il potenziamento della biblioteca, l'allargamento del grande stabile che ospita anche il mercato coperto, la nuova viabilità arricchiranno la città giardino e garantiranno il rilancio del centro città. L'operazione - conclude - guarda soprattutto ai giovani, che potranno usufruire di un nuovo auditorium e potranno partecipare a nuove attività culturali e sociali».