Iniziano i lavori di riqualificazione del centro di Piazza Vecchia

Il Comune di Mira fa partire i lavori per la riqualificazione della piazza della frazione Piazza Vecchia. Il primo stralcio riguarderà il decoro dell'area, con la realizzazione di pavimentazione in trachite, la posa di nuovi lampioni e corpi illuminanti, un nuovo impianto di irrigazione delle aiuole e la sistemazione di nuove opere a verde, oltre alla valorizzazione il cippo. Alla fine «la piazza sarà più bella e accogliente - spiega il sindaco Marco Dori - adatta come luogo di incontro e manifestazioni, col richiamo ai concetti storici e naturalistici propri dell'area».

Per la realizzazione del progetto sono previsti 5 mesi di cantiere e un investimento di 300mila euro. «In questa fase - specifica l'assessore all'Ambiente Maurizio Barberini - verranno sostituiti anche alcuni alberi e arbusti con nuove essenze autoctone e nuovi alberi adulti, secondo le indicazioni degli esperti, anche per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche. La dotazione a parcheggio dell’area verrà ampliata, raddoppiata nelle successive fasi, e lo spazio potrà essere utilizzato in occasione di eventi». L’intervento è stimato in tre stralci funzionali e prevede anche la riqualificazione degli assi cardinali urbani.

La sistemazione della piazza segue gli interventi già fatti nelle scuole e quelli per la sicurezza stradale e delle aree gioco. Più avanti partiranno anche i lavori per la riapertura del campo da calcio di Gambarare e quelli per l'ampliamento del cimitero.