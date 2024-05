Conca di Portegrandi, iniziati i lavori di riqualificazione del ponte mobile | VIDEO

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione del ponte mobile della conca di navigazione di Portegrandi, in via Marzi, sul canale Silone. L’intervento segue l’accordo di programma per la realizzazione della “Riqualificazione e la gestione del ponte mobile e della conca di navigazione” proposto dalla società Cattolica Agricola e sottoscritto dal Comune di Quarto d’Altino e da Infrastrutture Venete.

Con quest’accordo, la società Cattolica Agricola si è assunta l’impegno di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte mobile in località Conca di Portegrandi.

I lavori, per un importo di oltre 320mila euro, prevedono l’allargamento di un metro del ponte, per mettere in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti, separandolo da quello dei veicoli. La larghezza del ponte passerà così da 3,30 a 4,30 metri. Questi gli altri dati del manufatto: luce di 7,50 metri e impalcato di 16,80 metri. Saranno installati dei parapetti amovibili, così da poter essere rimossi nel caso di passaggio di mezzi con carichi sporgenti, come potrebbero essere dei trattori. Gli interventi riguarderanno anche il rinnovamento di parti meccaniche, strutturali e tecnologiche.

Il sistema di movimentazione del ponte sarà automatizzato, in sincronia con la conca e con controllo da remoto. I due impianti di movimentazione saranno messi a sistema per l’apertura sincronizzata, che gestirà Infrastrutture Venete da remoto dalla sala di controllo di Cavanella d’Adige. Mentre, a opere ultimate, la gestione del ponte sarà affidata al Comune.

La durata prevista dei lavori è di circa due mesi. In questa prima fase, per consentire l’esecuzione dei lavori, è stata disposta, con ordinanza della polizia locale, la temporanea interdizione al transito veicolare, ciclabile e pedonale del ponte mobile fino al 26 maggio. Sulla conca sono previsti investimenti per altri 300mila euro anche da parte di Infrastrutture Venete. Tra cui, nuovo impianto di illuminazione e semaforico, sistema di monitoraggio energetico, videosorveglianza e impianto di controllo accessi e un locale tecnico. L’investimento complessivo sul sito è, dunque, di circa 600mila euro.