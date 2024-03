Allianz eroga i primi risarcimenti per la strage del bus di Mestre

Per le vittime della strage del pullman di Mestre la compagnia assicurativa Allianz, che tutela la società di bus La Linea, avrebbe erogato i primi parziali risarcimenti. Secondo i giornali locali si tratta di acconti "volontari", sulla base dell'ipotesi delle richieste di danni da parte delle famiglie che saranno certamente di valore milionario.

La compagnia ha scelto così di anticipare i risultati dell'inchiesta in corso, che non ha ancora stabilito con certezza le responsabilità nell'incidente. Per questo, assieme alle prime lettere di offerta alle vittime, Allianz avrebbe chiamato in causa il Comune di Venezia, con l'ipotesi che alla fine sarà quest'ultimo a dover pagare il conto.

La magistratura è ancora al lavoro per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente, nel quale hanno perso la vita 21 persone a 15 sono rimaste ferite. Il bus la sera del 3 ottobre 2023 precipitò dal cavalcavia della Vempa, sfondando il guard rail e schiantandosi dopo una caduta da diversi metri di altezza. Gli accertamenti e le perizie riguardano lo stato dell'infrastruttura stradale, eventuali malfunzionamenti del veicolo e le condizioni di salute dell'autista, morto nell'impatto.

Sul cavalcavia gli inquirenti hanno prelevato un tratto di guardrail e un campione dei montanti e dei bulloni, con l'obiettivo di verificare se le condizioni della protezione siano state determinanti nella tragedia. Inoltre sono in corso le analisi sullo sterzo del bus, per capire se possa essersi verificato un malfunzionamento o un cedimento. Per quanto riguarda l'autista Alberto Rizzotto, esistono due relazioni con conclusioni differenti: da una parte il medico legale Guido Viel, stabilisce che non sia stato un malore a causarne la morte; dall'altra la cardiologa Gabriella Basso, incaricata dal pm, indica che Rizzotto sarebbe stato affetto da una malattia cardiaca non incompatibile con un malore.