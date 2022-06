Rischia di morire annegato, salvato dai bagnini: è in Rianimazione

È stato salvato. Ma ora lotta tra la vita e la morte in Rianimazione a Portogruaro un turista tedesco di 50 anni che ha rischiato di morire annegato lunedì a Cavallino. A dare l'allarme vedendolo riverso in acqua è stata una compagnia di giovani che si divertiva a bordo di un pedalò preso a noleggio sulla spiaggia di via Tevere a Cavallino, all'altezza del faro. Erano le 12. Hanno visto che l'uomo non riemergeva con la testa e hanno avvertito gli assistenti bagnanti. Loro lo hanno subito riportato a riva e hanno iniziato le manovre di salvataggio continuando finchè l'uomo non ha ripreso a reagire. Intanto erano intervenute anche una squadra della Guardia costiera che la la sede proprio lì vicino, e l'ambulanza della Croce Verde.

Continuando a prestare le prime cure a terra, i soccorritori hanno chiesto l'invio di un elicottero che in quel momento poteva volare a Cavallino solo da Padova. Il velivolo di salvataggio atterrato sulla spiaggia ha caricato il 50enne ed è partito alla volta di Portogruaro. È questo l'ospedale in cui è arrivato in condizioni gravi il tedesco. Ricoverato in terapia intensiva, la sua prognosi resterà riservata finché i medici non lo avranno considerato fuori pericolo.