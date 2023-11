Rischio radiologico e nucleare, c'è il vademecum

Un opuscolo informativo per fare conoscere i possibili rischi derivanti da un incidente grave in un impianto nucleare posto al di fuori del territorio nazionale e le norme di comportamento da adottare per tutelare la salute pubblica. È stato realizzato dalla Prefettura di Venezia e distribuito a tutti i Comuni della Città metropolitana. L’opuscolo è stato presentato dal prefetto di Venezia Michele di Bari, nel corso del seminario su “Rischio radiologico e nucleare. Analisi degli scenari e delle possibili conseguenze sul territorio della Città metropolitana di Venezia”, nell’ambito della settimana nazionale della Protezione civile e rivolto agli amministratori locali.

Il Prefetto ha evidenziato l’importanza di una capillare informazione per favorire un comportamento consapevole e responsabile nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza, sensibilizzando i sindaci sul tema e sulla necessità di coinvolgere la popolazione, anche in fase preventiva, favorendone un atteggiamento proattivo. Com’è noto, in Italia non vi sono centrali nucleari attive, ma un potenziale rischio potrebbe verificarsi, a seguito di un incidente di notevole entità in un impianto posto al di fuori del territorio nazionale. Il dipartimento della Protezione civile ha adottato, pertanto, il piano nazionale per le emergenze radiologiche e nucleari, approvato a marzo dello scorso anno, e la Prefettura di Venezia sta provvedendo alla definizione del piano provinciale. L’opuscolo con un linguaggio semplice ed intuitivo fornisce le nozioni principali su cos’è la radioattività, sui tipi di radiazioni, sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente, nonché un vademecum delle azioni da porre in essere in caso di emergenza.