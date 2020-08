«La diversità è una ricchezza e ci rende unici»: la risposta di Pixart alla scritta razzista

“Niggers go home”, recitava la scritta in vernice blu impressa, due giorni fa, sull’asfalto di uno degli ingressi dell’azienda Pixartprinting di Quarto d’Altino: un gesto grave, impregnato di razzismo, che Paolo Roatta, CEO dell’azienda nella quale sono operativi oltre 700 collaboratori, ha condannato ferocemente, condividendo immediatamente con tutti i dipendenti il proprio rammarico per l’accaduto: «Queste parole sono una manifestazione di ignoranza che va contro i nostri principi ed i nostri valori e feriscono e indignano noi tutti».

In una mail inviata a tutti i collaboratori ha inoltre ricordato che «in Pixartprinting siamo profondamente orgogliosi della nostra diversità, che discende dalle 29 nazionalità a cui apparteniamo. Questa diversità è una ricchezza e ci rende unici. Non solo: per noi il concetto di inclusione significa non fare nessun genere di discriminazione di sesso, età, nazionalità, religione, etnia, disabilità, orientamento sessuale o politico».

Tre sono gli striscioni che oggi sventolano dai cancelli d’ingresso dell’azienda, in cui il personale ribadisce il proprio orgoglio ad accogliere la diversità: «Pixartprinting = passione, innovazione, fiducia. Inclusione. Oggi più che mai».

L’azienda ha subito avvertito il sindaco e la polizia locale perché potesse essere sporta denuncia: la strada, infatti, è di proprietà comunale e anche per questo motivo le videocamere di sorveglianza dell’azienda non potranno essere utili nell’individuazione dei responsabili.

«Non possiamo permettere – conclude Paolo Roatta – che la nostra comunità di riferimento, cioè i nostri dipendenti prima di tutto ma anche i fornitori e gli abitanti di Quarto d’Altino, possano avere dubbi sul fatto che condanniamo con risolutezza pensieri e azioni razziste. Non solo: vogliamo ricordare a tutti noi e a chi ci guarda da fuori, quali sono i valori imprescindibili che guidano i nostri comportamenti in azienda».

Le scritte sono state cancellate ieri, all’ora di pranzo, dopo il sopralluogo delle forze dell’ordine.

