Aggressione fuori dalle scuole, già individuati 4 minorenni

Rissa e aggressioni fuori dalla scuola: due ragazzi vengono schiaffeggiati e presi a calci e pugni, poi spunta anche un coltello, brandito solo per spaventare probabilmente. È successo lunedì alla Cittadella scolastica di Mirano verso ora di pranzo, quando sono terminate le lezioni agli istituti. C'era anche lo sciopero della scuola e quindi meno personale e tanti studenti a casa. Secondo le testimonianze la rissa è cominciata con una sberla in volto a un ragazzo con gli occhiali, che poi un compagno (anche lui appena maggiorenne) ha provato a difendere. L'episodio iniziato vicino alla Cittadella e si è concluso al capolinea Actv, di fronte agli istituti. Martedì mattina le famiglie avevano già fatto denuncia, indicando i responsabili, individuati anche grazie all'aiuto dei testimoni sul posto.

Un colpo al volto di uno dei due giovani avrebbe fatto volare i suoi occhiali a terra. L'amico che si trovava lì, proprio all'uscita delle scuole, si è avvicinato come per provare a soccorrerlo. Ma questo ha fatto arrabbiare l'aggressore che poi se l'è presa con lui, e in poco tempo è stato spalleggiato da altri 5-6 ragazzi, tutti tra i 15 e i 17 anni e di origini straniere, che dopo aver circondato il malcapitato gli si sono scagliati addosso con calci, pugni in testa e botte dappertutto.

Un'altra rissa fra giovani, ma questa volta di sicuro non c'entrano l'alcol o la movida. Chi c'era ha visto e ha riconosciuto gli aggressori. I famigliari dello studente più ferito dall'attacco lo hanno portato al pronto soccorso per farlo visitare. Poi sono tornati a scuola e lì è stato consigliato loro di denunciare quello che era successo. Così martedì grazie ai compagni, alla denuncia anche sui social e al lavoro dei carabinieri di Mirano, 4 dei minorenni responsabili sono stati individuati. Uno di loro non fa parte degli istituti, mentre per un altro è scattata la sospensione dalle lezioni. Il pestaggio è avvenuto probabilmente per motivi di poco conto: forse qualche parola di troppo, dei messaggi inviati alla ragazza di un altro, o qualche offesa.