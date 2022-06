Violenza in campo Santa Margherita: uomo ferito con arma da taglio

Disordini nella zona di campo Santa Margherita, a Venezia. Alcune persone si sarebbero picchiate prima dell'alba di oggi, 30 giugno, quando i bar erano chiusi già da ore e la zona era praticamente vuota. La rissa si sarebbe verificata poco dopo le 4 dal lato di San Pantalon. Qualcuno avrebbe anche usato degli oggetti taglienti, non è chiaro se delle bottiglie rotte o dei coltelli. Testimoni hanno parlato di macchie di sangue rimaste a terra.

Il 118, allertato, ha inviato sul posto un'ambulanza che ha soccorso un uomo tunisino di circa trent'anni. Presentava delle ferite da arma da taglio ad un braccio e all'addome. È stato portato all'ospedale di Venezia e ricoverato in chirurgia. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Nella stessa zona, alcune settimane fa, la polizia aveva effettuato un blitz in chiave anti spaccio, firmando decreti di espulsione nei confronti di sette persone.