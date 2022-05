Rissa a Jesolo nella notte, spunta anche un coltello: due feriti

Sono venuti alla mani nella notte, nei pressi di piazza Mazzini. Verso le 2 di domenica, Jesolo è stata teatro di una rissa scatenatasi tra due gruppi, per ragioni non ancora chiarite, probabilmente per motivi futili. Durante la colluttazione sarebbe spuntata anche un'arma da taglio. Due le persone, stando alle testimonianze, che sarebbero rimaste ferite, poi visitate in ospedale.

Quando i carabinieri della stazione di San Donà sono intervenuti, i protagonisti della rissa si erano già dileguati, facendo perdere le tracce. I militari hanno quindi raccolto le testimonianze di alcuni presenti e visionato le telecamere di zona per ricostruire l'episodio.