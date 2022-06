Malamovida: rissa a Jesolo, quattro denunciati

Quattro giovani sono stati denunciati e dovranno rispondere di rissa perché ritenuti coinvolti nella zuffa scoppiata la notte del 29 maggio a Jesolo. I carabinieri li hanno identificati a distanza di qualche giorno grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Un giovane indagato, residente in provincia di Treviso, è risultato anche colpito dalla misura del foglio di via obbligatorio dalla città di Jesolo emesso dal questore di Venezia nel luglio del 2021, in quanto era stato coinvolto durante la scorsa estate in un'altra rissa lungo l’arenile. Per questo motivo è stato denunciato anche per l’inosservanza del provvedimento. Gli altri giovani finora identificati sono tutti residenti nel Vicentino. Le indagini dei militari proseguiranno per l’identificazione anche degli altri ragazzi coinvolti nella zuffa.