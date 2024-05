Scatena una rissa in un locale, spacca la vetrina e si ferisce gravemente a una mano

Una ferita grave e profonda al dito di una mano, le vetrine di un kebab in campo Santi Apostoli sfondate a colpi di tavoli e sedie. È il caos scoppiato in centro storico a Venezia, giovedì alle 20, mentre si sta svolgendo il G7 in laguna. I fatti non hanno nulla a che fare con la prima giornata delle sessioni di lavoro dei sette ministri della Giustizia, radunati a Venezia, che si è conclusa alcune ore fa. In serata, intorno alle 20, uno straniero è entrato nel locale etnico e già con fare agitato ha ordinato da mangiare e da bere.

Al momento di saldare il conto sembra sia andato su tutte le furie, litigando con il personale e finendo per ferirsi gravemente al dito di una mano cercando di rompere una bottiglia. Una furia. Sembrava incontrollabile al punto che non riuscivano a fermarlo neanche quando ha afferrato tavoli e sedie e li ha scaraventati contro le vetrine facendole a pezzi. Così le schegge gli hanno procurato altri tagli, tuttavia la conseguenza più grave sembra se la sia procurata da sè proprio mentre cercava di ottenere un collo di bottiglia tagliente, con i vetri sporgenti, e l'ha sbattuta a terra finendo quasi per amputarsi un dito. All'arrivo dei poliziotti delle volanti lagunari, allertati da esercenti e passanti mentre il cliente perdeva sangue, è giunto anche il Suem che ha caricato in lettiga il ferito portandolo al Pronto soccorso con l'idroambulanza.