Rissa al piazzale dei bus a Chioggia, il sindaco Armelao: «Rinforzi subito per la stagione»

«Mi è stato riferito che verso le 19 di oggi, sabato 26 marzo, in piazzale Europa nella zona del parcheggio dei bus c’è stata una rissa tra ragazzi giovani che ha visto coinvolto anche un autista. Se la stagione inizia così sarà bene che a Chioggia siano garantiti rinforzi da subito per la sicurezza, in vista della stagione estiva. Questi fatti danneggiano l’immagine della nostra città e comunque non devono accadere».

Così il sindaco di Chioggia Mauro Armelao sui fatti che nelle ultime ore hanno riguardato la città. Il primo cittadino sta raccogliendo dettagli sull'accaduto, intanto mette le mani avanti in vista dell'arrivo della bella stagione che promette, come sempre, di portare verso la città balneare migliaia di visitatori anche giovani. «Solidarietà all’autista coinvolto - conclude - che appena potrò andrò a trovare. Studierò se in qualità di sindaco posso costituirmi parte civile in questi casi, per danno all'immagine della città».