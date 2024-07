Rissa a Jesolo sabato: in quattro già non possono tornare in città

Giovani che correvano via verso la piazza, altri si azzuffavano finché tra alcuni di loro, finiti a terra, è iniziata una sfuriata a calci e pugni. La gente per strada è stata costretta a mettere mano al cellulare, all'alba di sabato. Non solo per girare video della rissa che si è scatenata in piazza Mazzini a Jesolo, ma per avvertire i carabinieri. Dopo il fermo e l'dentificazione, per quattro di loro le conseguenze sono state istantanee. I militari della stazione di Jesolo hanno chiesto al questore Gaetano Bonaccorso che venissero allontanati dalla città e alcune ore dopo, per due ragazzi stranieri e un italiano sono scattati i fogli di via per tre anni e per un quarto minorenne è stato emesso il daspo Willy con la stessa funzione di impedire che rimetta piede in alcuni locali e aree della località balneare. Quei fatti hanno destato di nuovo allarme e preoccupazione fra la gente. Nulla di paragonabile ai disordini di anni fa: i controlli scattano giorno e notte, ma la tensione è alta.

Il questore, in collaborazione con l'anticrimine, nel giro di poche ore ha dato risposta a quei fatti emanando i provvedimenti in funzione di prevenzione e a tutela della sicurezza e ordine pubblico contro comportamenti antisociali e fatti criminali sul litorale jesolano. Nella notte tra venerdì e sabato, appena i carabinieri della stazione di Jesolo sono arrivati a piazza Mazzini su segnalazione di una rissa hanno bloccato i quattro con addosso i segni delle botte e hanno preso i documenti di tutti. La questura poi ha dato via libera ai fogli di via e sono scattate le misure per colpire gli atti violenti e restituire un senso di serenità sul litorale, allontanando i facinorosi che hanno dimostrato pericolosità sociale.

Oltre al divieto per i 3 ragazzi di fare ritorno nel Comune di Jesolo infatti, il daspo Willy impedisce al minorenne di frequentare locali e aree "delicate" della movida, per tre anni. Il daspo a giovani che non hanno ancora 18 anni si aggiunge ai 5 che a giugno, sempre a Jesolo, erano stati emessi nei confronti di residenti nel Veneziano, a seguito di furti e rapine che erano stati commessi in città.