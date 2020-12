Rissa a Venezia, decine di ragazzini coinvolti

Una quarantina i giovani coinvolti in una rissa scoppiata sabato sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto: lo riporta l'Ansa. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Nessuno sarebbe rimasto ferito, secondo le prime informazioni.

Gli adolescenti si sarebbero trovati poco distante dal tribunale di Venezia, in orario di aperitivo, e lì tra uno spritz e l'altro sarebbero iniziati i primi spintoni in un crescendo di aggressività che ha finito per coinvolgere tutti, alcuni probabilmente ubriachi.

«In questi anni la città ha assistito a numerosi episodi violenti che riguardavano in particolare giovani e giovanissimi. Questo richiede non solo un costante presidio del territorio, ma anche una seria politica sociale rivolta in particolare ai giovani di questa città e investimenti nelle attività rivolte ai ragazzi», ha commentato su Facebook la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Monica Sambo.