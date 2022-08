Rissa a Rialto, botte e sediate tra i tavoli dei bar

Scene di violenza nel cuore della movida di Rialto, a Venezia. Sta circolando in queste ore un filmato nel quale si vedono alcuni ragazzi intenti a picchiarsi in campo Bella Vienna, tra i tavoli dei bar, colpendosi a mani nude e anche con delle sedie. I fatti, secondo quanto riporta l'Ansa, risalgono a domenica sera e coinvolgono una decina di persone.

La polizia locale sta indagando per arrivare all'identificazione dei responsabili, come riferito dal comandante Marco Agostini. La rissa è durata pochi minuti: alcune persone sono intervenute per separare i giovani, mentre negli stessi istanti sono intervenute anche le pattuglie dei vigili. Tutto potrebbe essere cominciato da uno scontro verbale, che poi è rapidamente degenerato tra urla, spintoni e botte. Complice, probabilmente, l'abuso di alcolici.