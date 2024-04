Lite sull'autobus, un uomo tira fuori un cacciavite

Sembrava si fossero tranquillizzati dopo una lite scoppiata a bordo dell'autobus della linea 6 Actv, diretto a Venezia, questa mattina prima delle 11. Invece nonostante alcuni passeggeri avessero cercato di dividere i due viaggiatori stranieri, un tunisino e un bengalese, poco dopo entrambi hanno ripreso ad azzuffarsi all'altezza di Fincantieri e l'autista a quel punto arrivato al Vega ha bloccato il bus e ha chiamato la polizia.

Nel frattempo uno dei due uomini, il tunisino pare, in preda all'ira aveva estratto un cacciavite colpendo, solo casualmente in maniera superficiale, un francese che aveva cercato di trattenerlo affinché non si avvicinasse un'altra volta al rivale con cui aveva iniziato la zuffa violenta (pare un bengalese dalle testimonianze). Una ferita alla gamba non profonda, che non ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari. Intanto però le volanti si erano portate il tunisino a Santa Chiara per capire come mai avesse con sé quell'arnese appuntito che ha terrorizzato i presenti. Dopo circa una ventina di minuti, quando ormai l'altro coinvolto nella rissa si era allontanato dileguandosi, l'autobus è ripartito alla volta di piazzale Roma, con a bordo i passeggeri piuttosto sconvolti per quanto accaduto.