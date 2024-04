Guerriglia fra bengalesi, una roncola e catene: tre all'ospedale

L'episodio che ha fatto alzare il livello d'allerta è stato quello di giovedì sera, verso le 22.30, quando almeno due decine di bengalesi, stando alle testimonianze, se le sono date di santa ragione fra via Monte Nero e via Cavalieri di Vittorio Veneto. «Sembravano inferociti, correvano dappertutto in via Monte Cengio, in via Cavallotti. C'era chi aveva una roncola in mano, chi i lucchetti e le catene, e giù colpi sulla schiena ad altri», racconta la residente di un condominio. Tre gli uomini di origini bengalesi portati via dalle ambulanze del Suem, medicati e curati al Pronto soccorso dove sono arrivati insanguinati e con diverse ferite. Nessuno in pericolo di vita: più tardi sono stati dimessi.

A raccontare le urla e i colpi che si avvertivano nonostante le finestre chiuse sono i condomini di una palazzina in zona. «Ero appena andata a buttarmi a letto - racconta una signora - è stata mia figlia a sentire grida. Ha aperto il balcone e ha detto: "Mamma, si stanno ammazzando. Chiama i carabinieri"». «Erano giovani, c'era un ragazzo colpito alla testa - prosegue - uno con la mano insanguinata. In cinque si sono seduti sul marciapiede malconci. Mia figlia ha chiesto loro cosa fosse accaduto. Hanno raccontato che arrivavano da Venezia in pullman, dopo il lavoro, perché volevano picchiare il loro zio».

La donna aveva appena denunciato di aver trovato sollevati i mattoni dal selciato all'angolo del portone, dove sotto ci avevano infilato alcune dosi. «Per favore, non metta il mio nome e neanche il civico perché abbiamo paura». Non solo in via Piave, dove probabilmente i regolamenti di conti fra clan hanno raggiunto il culmine della violenza giovedì, ma anche da via Poerio, via Allegri e da Palazzo San Lorenzo sono arrivati appelli. Un avvocato che risiede lì ha condiviso il video dall'alto del caos scoppiato in centro i primi giorni di aprile, e ha chiesto un presidio di polizia. Tensioni, urla, spintoni e toni alti fra decine di stranieri in centro.

Alla base delle dispute, iniziate ormai da qualche settimana, vi sarebbero le faide tra gruppi appartenenti, nei villaggi di provenienza in Bangladesh, a fazioni opposte. Ma all'origine della scintilla che a Mestre ha riacceso le liti ci sarebbe un furto. Un ammanco di 50-60 mila euro, si racconta, rubati dalle casse dell'Ali Exchange - un money transfer per spedire valuta nel mondo, aperto da un bengalese - da parte di un dipendente infedele.

Giovedì notte, quello "zio" di cui hanno parlato i ragazzi scesi dal pullman, che dicono sia stato picchiato con violenza, sarebbe proprio il fratello del titolare del money transfer, che a sua volta gestisce in via Piave un Caf. Due anni fa era stato aggredito da un africano che voleva rubargli il cellulare. Dal momento che questo "zio" vive in via Piave, questo potrebbe spiegare perché la guerriglia è scoppiata proprio lì nei paraggi, due giorni fa. Adesso l'area è tutto presidiato da carabinieri, volanti, finanza e polizia locale.