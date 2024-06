Ristorante LUMii incendiato a Marcon. La titolare: «C'era stato un diverbio a novembre»

«Erano in tre, sembravano giovani, due di loro appiccavano il fuoco e uno filmava». La mattina dopo l'incendio al ristorante Lumii di Marcon, divampato intorno alle 3 di giovedì, la moglie del titolare, Lulù, ha il sospetto che qualcuno sia arrivato "attrezzato" a provocare il rogo. Le varie immagini delle telecamere dei negozi e delle attività vicine in via Matteotti hanno ripreso queste tre persone a volto coperto davanti al Lumii, due all'opera e una che sembrava filmare la scena.

La lite

«Non abbiamo ancora cose concrete su cui poterci basare - spiega Lulù - ma si capisce che sapevano cosa fare: hanno preso di mira le sedie in plastica del plateatico come se volessero accelerare l'estendersi delle fiamme. Non voglio esprimermi, non abbiamo nemici. Che io ricordi c'è stato solo un diverbio con i connazionali (cinesi) che hanno un Sushi poco distante dal nostro ristorante. L'anno scorso siamo venuti a sapere che avevano creato delle recensioni negative, così siamo andati da loro a chiedere spiegazioni. Spero solo che i carabinieri facciano chiarezza».

L'allarme

A dare l'allarme una cliente dell'hotel Antony Palace a due passi dal LUMii, che ha visto il ristorante andare a fuoco prima delle 3. «Nella sfortuna siano stati fortunati perché i vigili del fuoco sono arrivati subito e in un quarto d'ora hanno domato l'incendio - continua la moglie del titolare - Adesso abbiamo paura, non ci sentiamo più tranquilli a lasciare incustodito il locale. Siamo persone semplici, siamo quai da tre anni circa, non abbiamo nemici e a parte l'episodio delle recensioni negative non ci sono state pressioni nei nostri confronti, né intimidazioni o minacce. Lavoriamo sulla qualità, il nostro prodotto è diverso da quello dei concorrenti». Il battibecco con i connazionali era emerso a novembre scorso. Quando Lulù e il marito si erano poi incontrati con gli altri titolari pareva che tutto si fosse sistemato. «Non penso che l'incendio accaduto abbia a che fare con quel diverbio - doce la titolare - È un episodio accaduto ormai diversi mesi fa e che avevamo considerato ormai chiuso».

I danni

Quanto ai danni, il ristorante andato a fuoco calcola una stima intorno ai 30-35 mila euro di spese da affrontare per ripristinare in pratica tutta la parte esterna e l'ingresso, che rappresentano la porzione più copita dalle fiamme. È andata infatti completamente bruciata l'insegna esterna, ovvero la scritta "LUMii", oltre alla vetrata che nel pomeriggio di giovedì già i titolari avevano provveduto a far rimuovere da una ditta, mettendo intanto un pannello di legno in attesa della lastra sostitutiva. «Ricordo che per ogni lettera del logo ci avevano chiesto circa 300 euro - dice Lulù - è la parte più costosa, a cui va aggiunta la manodopera. Oltre al vetro esterno, in materiale anti-sfondamento, il plateatico è da rifare ma contiamo di riaprire già domani, venerdì 7 giugno, e lavorare visto che all'interno il locale è agibile».

Le immagini

I diversi video che mostrano la scena da varie angolazioni, mostrano che i tre a volto coperto ripresi dalle telecamere avrebbero sbagliato strada, arrivando dal retro del cinema. «Sono entrati dalla stradina del pub "Tiramisù", sono andati fino al bazar che ha le telecamere dietro e li ha ripresi, e poi da lì sono usciti - spiega Lulù - come se non conoscessero proprio bene l'area. Può darsi siano arrivati da fuori. È una supposizione ma meglio precisarlo, se può essere utile alle indagini».