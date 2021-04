Quando riaprono bar e ristoranti dovremo seguire queste regole

Le Regioni hanno consegnato a Governo e Cts le linee guida riviste e semplificate per la riapertura in sicurezza

Ristoranti, bar, palestre, cinema e spettacoli dal vivo: arrivano le nuove linee guida per la riapertura delle attività. La bozza contiene i protocolli che saranno presentati dalle Regioni a Governo e Cts e che nelle intenzioni dei regolatori non saranno condizionati dalle fasce di rischio attribuite: in altre parole si tratta di misure che possono essere applicate anche nelle zone rosse.

Le attività quindi potranno rimanere aperte anche in scenari epidemiologici ad "alto rischio" purché associate a «screening periodico del personale non vaccinato». Di seguito le linee guida complete per il comparto della ristorazione.

Le linee guida per bar e ristoranti

Le indicazioni delle Regioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. Inoltre tali misure possono consentire il mantenimento del servizio anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio purché integrate con strategie di screening periodico del personale non vaccinato.