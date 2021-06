Da oggi si può bere il caffè al bar al banco e mangiare all'interno dei ristoranti

Prime prove di normalità per il Veneto, che dal prossimo 7 giugno passerà in zona bianca. Decade il limite delle 4 persone sedute ad uno stesso tavolo

Prove di zona bianca per il Veneto, in attesa del passaggio ufficiale il prossimo 7 giugno. Da oggi, infatti, riaprono i ristoranti al chiuso, sia a pranzo sia a cena, naturalmente con l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo, e si può tornare a prendere il caffè al bancone del bar.

Ok a caffè al banco e ristoranti al chiuso

Per quanto riguarda i ristoranti, non ci saranno più un limite massimo di persone sedute al tavolo e sarà quindi nuovamente possibile sedersi a tavola con gli amici. «La strategia delle riaperture graduali scelta dal governo e i sacrifici degli italiani stanno pagando. - ha detto il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini commentando i dati epidemiologici in costante miglioramento - La fine dello stato d'emergenza è vicina». L'attuale scade il 31 luglio e non è più prorogabile, ma è probabile che il governo decida comunque di rinnovare il provvedimento, se non altro per garantire ancora l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, la possibilità di utilizzare lo smart working e il lavoro del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.

Il cronoprogramma prosegue e anzi, nelle tre regioni bianche hanno riaperto in anticipo tutti i settori la cui ripartenza era prevista per il primo luglio: piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo, casinò, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati. Aperte anche le discoteche, ma solo per somministrazione e ristorazione: insomma, si mangia e si beve ascoltando musica ma non si può ballare. Le stesse misure saranno adottate, ovviamente, anche in Veneto dall'inizio della prossima settimana.