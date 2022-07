Alimenti non tracciabili, multati due ristoranti

I carabinieri hanno multato il titolare di un ristorante all’interno di un lido balneare a Chioggia, poiché dai controlli in cucina e in magazzino è emerso come tenesse vongole, mazzancolle, tonno, salumi e latticini in contenitori privi di etichettatura attestante la loro provenienza, quindi sprovvisti di tracciabilità di filiera. I prodotti alimentari sequestrati, del peso di circa 15 kg e valore commerciale di 200 euro, sono stati avviati allo smaltimento e le sanzioni amministrative ammontano a 1.500 euro.

Pochi giorni dopo, un altro bar-ristorante all’interno di un altro lido è stato sanzionato per gli stessi motivi: pesce di vario tipo, affettati e formaggio non tracciabili come previsto dalle norme di settore. Stessa sanzione prevista, nonostante i prodotti fossero il doppio, circa 30 kg, per un valore di 500 euro.

Molto più alto invece il valore di quanto sequestrato al conducente di un furgone, controllato mentre trasportava 400 kg di vongole veraci sprovviste della documentazione d’accompagnamento prevista dal Regolamento CE, suddivise in 12 ceste. Il valore commerciale al consumatore finale sarebbe stato di 6.800 euro. In questo caso, essendo le vongole ancora vive, sono state rigettate in laguna per il ripristino del ciclo vitale.

Nell'ambito dei controlli a Chioggia i militari hanno anche recuperato 4 sacchetti di merce destinata alla vendita abusiva sulle spiagge, tra cui asciugamani, bracciali, collane, accessori vari, occhiali, cinture, marsupi e borse, anche contraffatti, per un totale di 600 articoli, del valore di 6.500 euro. Le buste sono state recuperate dopo esser state abbandonate da 4 venditori abusivi che, alla vista dei carabiniri, si sono dati alla fuga.