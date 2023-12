Dj set la notte della vigilia: blitz dei vigili in tre ristoranti

Non hanno rispettato l’ordinanza sindacale che vieta le cosiddette “Messe alcooliche” dalle 22 della vigilia alle 6 del giorno di Natale. Blitz della polizia locale in tre ristoranti situati nella zona adiacente al ponte di Rialto, nel centro storico di Venezia.

«La musica ad alto volume e le finestre dei locali tenute aperte hanno favorito l’espandersi del rumore disturbando i residenti di tutta la zona - si legge in una nota del Comune -. L’intrattenimento era stato organizzato in palese violazione a quanto disposto con l’apposita ordinanza del sindaco». Le violazioni contestate sono state anche l’articolo 65 del regolamento di polizia e sicurezza urbana per le finestre tenute aperte e per il posizionamento delle casse di diffusione musicale all’esterno del locale. Per i locali coinvolti partirà anche la segnalazione agli uffici comunali competenti per l’applicazione della sanzione accessoria.

Sarà, inoltre, informato il questore per i provvedimenti di chiusura andando a tutelare, in questo modo, anche la lecita concorrenza tra locali. «Il periodo festivo può portare il desiderio di fare baldoria ma le regole e le ordinanze vanno rispettate - commenta l’assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce -. È una questione di rispetto verso i cittadini ma anche verso quei locali che sono rispettosi delle regole e della quiete».