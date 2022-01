Sequestrati 270 chili di pesce in quattro ristoranti di Venezia

Circa 270 chili di pesce. E' quanto hanno sequestrato i militari della guardia costiera di Venezia durante alcuni controlli nei ristoranti etnici sia in centro storico che nell'entroterra.

Le violazioni hanno riguardato la mancanza di tracciabilità di alcuni prodotti, in particolare salmone, che è risultato sprovvisto di etichettatura riportante le informazioni minime obbligatorie, dalla cattura/raccolta alla vendita al dettaglio e alla ristorazione. Ciò ha comportato, in particolare, 3 verbali per complessivi 4.500 euro.

Ulteriori approfondimenti hanno portato a trovare altra merce congelata, la cui manipolazione era avvenuta violando le procedure di autocontrollo. Anche in questo caso sono scattate 3 sanzioni per un totale di 6mila euro.