Il Comune approva la ristrutturazione di 16 alloggi alla Giudecca e Sacca Fisola

La giunta comunale di Venezia approva due delibere relative a progetti per interventi di riatto finalizzato alla riassegnazione di appartamenti situati alla Giudecca e a Sacca Fisola. Si tratta di lavori di manutenzione, rialzo di architravi, sostituzione serramenti, verifiche impianti, tinteggiature, adeguamento e ripristino dei bagni, rifacimento rivestimenti, rimozione controfinestre e sostituzione caldaie. Complessivamente l'operazione riguarda 16 alloggi e prevede un investimento di 1,7 milioni di euro. A firmare il procedimento sono gli assessori ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, al patrimonio, Paola Mar, e alla coesione sociale, Simone Venturini.

Gli interventi approvati fanno seguito a quanto la giunta aveva deliberato nella precedente seduta, durante la quale era stato dato il via libera a lavori di manutenzione e restauro su 166 appartamenti in terraferma, centro storico e isole con un investimento di oltre 5 milioni di euro. «Un impegno importante - hanno sottolineato gli assessori - poiché per decenni la manutenzione è stata carente. Il nostro obiettivo è di favorire la residenzialità e di valorizzare anche il nostro patrimonio».