Caos passaporti. Mozione Cestaro: «Accelerare con il digitale»

Caos passaporti: ritardi e attese infinite. La Regione si muove. C'è una mozione della consigliera regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta, Silvia Cestaro. «Le numerose richieste di rinnovo, la modalità farraginosa e un sistema digitale non ancora all’altezza, creano tempi di attesa biblici per il rilascio dei passaporti – scrive la consigliera - Nei due anni di pandemia l’attività degli uffici preposti si era ridotta al minimo, ma con la fine dell’emergenza Covid i cittadini sono tornati a viaggiare. Se prima l’ostacolo erano le restrizioni anti-pandemia, ora il problema è avere il passaporto».

Un’altra complicazione è peraltro dovuta alla Brexit, prosegue Cestaro. «Da quando la Gran Bretagna è uscita dall’Unione Europea, gli italiani, in particolare studenti e lavoratori che intendono entrare nel Paese, devono munirsi di passaporto: non basta più la semplice carta d’identità. Ecco che gli studenti Erasmus rischiano di dover ritardare la partenza e in alcuni casi di perdere l’opportunità di poter fare questa esperienza». A Venezia la lista d’attesa è di mesi, a volte più di sei. «Nella questura lagunare l’onda d’urto della fine emergenza si è fatta sentire e per l’ufficio passaporti tenere il passo con gli appuntamenti non è facile. Si parla di sessanta richieste al giorno, un’attività che si è decuplicata con uno sportello. Anche qui il questore vista la situazione ha organizzato corsie rapide per le urgenze: il cittadino motivando l’urgenza può accedere alla fila più rapida». Nella mozione la consigliera impegna la giunta regionale a farsi portavoce al governo per attivare tutta una serie di azioni: «Incentivare il ministero dell’Interno alla digitalizzazione dei processi anche attraverso il collegamento con l’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente); ad incentivare i Comuni all’utilizzo degli strumenti digitali, anche attraverso la formazione dei dipendenti; aumentare il personale dedicato alla gestione dei passaporti, e a valutare la possibilità di allacciare accordi bilaterali con il Regno Unito».

Sui ritardi nel rilascio dei passaporti in Veneto interviene anche il Movimento 5 Stelle. «Una situazione insostenibile - osserva Erika Baldin, capogruppo M5S al Consiglio regionale - Le rassicurazioni della Questura, relative al dover dimostrare di avere un volo in scadenza per accelerare i tempi - continua - non sono certo sufficienti in un territorio considerato d'eccellenza come il Veneto. Esiste anche una questione legale, dal momento che le norme fissano in trenta giorni il periodo massimo entro il quale una cittadina o un cittadino hanno diritto a ricevere il documento richiesto. Pertanto, qualora andassero per vie legali la loro richiesta di risarcimento verrebbe molto probabilmente accolta».