Ritardi record per i permessi di soggiorno. Gente in coda agli uffici di notte con la coperta

Tempi lunghi, code al freddo agli uffici della questura e ritardi per il rilascio del permesso di soggiorno. Superata la trafila per arrivare alle impronte digitali (con attese anche di nove mesi) c'è quella per ottenere l'appuntamento. Denunce e segnalazioni tornano ad aumentare, a Venezia come in altre città d'Italia come Brescia dove ci sono state manifestazioni di protesta. A raccontare le loro esperienze sono il gestore di un Caf e un avvocato veneziano che ha vissuto la situazione per motivi personali, da privato cittadino. Prince Howlader, bengalese che si occupa nel suo ufficio di via Poerio delle pratiche dei connazionali, ha in mano le ricevute dei versamenti fatti alle Poste da un concittadino che ha avviato la richiesta di permesso a novembre del 2022, ma ancora non ha nulla in mano. «Senza documento valido non trova lavoro», commenta Prince. Ci sono aziende in appalto alla Fincantieri dove neppure presentando una ricevuta che attesta che c'è un numero di pratica in corso per il rilascio o il rinnovo del permesso, i lavoratori vengono ammessi in azienda.

Duplice il problema. Da un lato c'è un'attesa oltre il previsto per le impronte digitali e per essere avvisati che il documento è pronto (si arriva fino a un anno). Dall'altro c'è la corsa agli Uffici immigrazione, fin dalla notte prima dell'apertura degli sportelli alle 8, per riuscire a strappare uno dei pochi numeri che corrispondono alla quota massima di appuntamenti previsti in quel giorno. Qualche tempo fa i sindacati dei Caf stranieri a Mestre erano riusciti a ottenere una rassicurazione circa un rinforzo di personale in questa sezione della polizia amministrativa. «Ad oggi - dice Howlader - non è cambiato niente. A volte i permessi si ritirano quando sono già scaduti e bisogna pagare di nuovo per rifarli». Il potenziamento di risorse c'è stato ma i problemi si ripresentano.

«Così diventa un terno al lotto - interviene Pietro Speranzoni che ha seguito l'iter per motivi famigliari - La prima volta mi sono presentato alle 6, sapendo che gli uffici aprono alle 8, e numeri non ce n'erano più: già 60 in fila davanti a me. La seconda volta, il 22 aprile, ero lì alle 5 e la prima persona era in coda dalle 3. Pioveva. Ho visto genitori con i passeggini, gente con le coperte. Questo è indegno in un Paese civile - dice Speranzoni - All'ingresso è stato messo un cartello con scritto di non mettersi a dormire davanti agli sportelli. Capisco che è una questione di decenza, ma di sicuro non è dignitosa una situazione simile». Il documento che ha ottenuto Speranzoni ha durata quinquennale. «Quando l'ho ritirato era trascorso un anno dall'inizio delle pratiche, perciò di fatto adesso sarà valido per quattro anni». La questura di Venezia continua a fare il massimo di ciò che è umanamente possibile per affrontare tutte le esigenze. «Qualora si presentino delle difficoltà cerchiamo di analizzare il caso concreto o la situazione particolare e di intervenire per migliorare il sistema», ha spiegato il questore Gaetano Bonaccorso.