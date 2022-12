Traffico ferroviario nel caos: treni fermi per ghiaccio e inconvenienti, ritardi fino a 4 ore

Il ritardo minore è di 60 minuti, ma ci sono convogli che attendono di partire da almeno quattro ore. Tra ritardi causa ghiaccio e maltempo, e guasti vari, è caos treni a Venezia, così come in tutto il territorio regionale. La situazione in stazione a Mestre, alle 9 di lunedì mattina, era del tutto simile a quelle che si registrano in occasione di uno sciopero: lunghe file di pendolari in attesa e capannelli di persone "smarrite" attorno ai tabelloni orari.

Gli inconvenienti sono stati molteplici sin dalle prime ore della mattina, e hanno causato ritardi a pioggia: un guasto non meglio precisato sulla linea Venezia-Padova, causato dalla gelata che ha colpito la zona nella nottata. Inconvenienti tecnici sono stati registrati sulle linee Bologna-Venezia e sul nodo di Verona, ma soprattutto sulla linea Venezia-Vicenza. Problemi anche sulla Rovigo-Verona a un passaggio a livello, e sulla linea Venezia-Trieste, a causa di un guasto a Conegliano.