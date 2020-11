Due bimbi di Mestre smarriti sul Cansiglio: ricerche attivate e allarme rientrato

L'allarme è scattato alle 15 di domenica primo novembre, subito rientrato, poiché non si trovavano più due bambini sul Cansiglio, l'altopiano delle Prealpi Bellunesi. I due amichetti di 9 anni di Mestre tornando da Candaglia verso Pian del Cansiglio, nel tagliare un tornante avevano perso l'orientamento e non erano più comparsi. Dopo averli cercati e chiamati a lungo invano, il padre di uno di loro ha allertato i carabinieri facendo mettere in moto la macchina delle ricerche, con il soccorso alpino dell'Alpago e delle Prealpi Trevigiane, assieme al centro mobile di coordinamento, al Sagf (scuola alpina della guardia di finanza) e ai vigili del fuoco. Poco dopo è fortunatamente arrivata la notizia che il papà li aveva ritrovati e l'emergenza è cessata.

L'escursionista veneziano

Alle 15.40 sempre di domenica è intervenuto il soccorso alpino di Belluno per un escursionista scivolato su una lingua di neve e caduto da un metro e mezzo di altezza, mentre si trovava con la compagna e alcuni amici a circa 1.650 metri di quota sopra il rifugio Bianchet. A.B., 47 anni, di Venezia, che aveva riportato la sospetta rottura di una spalla, aveva iniziato a scendere a valle ed era arrivato a metà della sterrata che dal Bianchet porta sull'Agordina, in comune di Sedico, quando il dolore non gli ha più permesso di proseguire. Una squadra lo ha raggiunto con il fuoristrada, gli ha immobilizzato il braccio, lo caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Belluno.