Donna di 53 anni trovata morta in garage

Quando i carabinieri sono entrati, probabilmente il suo cuore aveva già smesso di battere da due giorni. Potrebbe essere stata un improvviso malore la causa della morte di Roberta Ceron, trovata senza vita oggi dai militari della tenenza di Mira nel garage della sua abitazione a Malcontenta.

La donna, 53 anni, che fino a poco tempo fa lavorava come impiegata, viveva da sola. A lanciare l'allarme sono stati gli operatori dei servizi sociali, che le prestavano assistenza e che già ieri non avevano ricevuto alcuna risposta. Al secondo tentativo, oggi, non sono riusciti a contattarla, ed ecco che è scattata la segnalazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo il sopralluogo, hanno escluso l'ipotesi di una morte violenta, lasciando spazio a quella di un decesso per cause naturali.