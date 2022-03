Emergenza siccità, due incendi e altri roghi in regione. Bettin invoca un piano delle istituzioni

Un inverno tra i più caldi degli ultimi anni, la carenza di piogge che prosegue a oltranza e l'allarme per il cambiamento climatico. Due incendi a sterpaglie ieri, uno a Sant'Erasmo che ha mandato in fumo mezzo ettaro a nord dell'isola, e l'altro a Campalto in barena, in un'area inaccessibile, tanto che si è dovuto alzare l'elicottero da Bologna perché in quel momento, essendoci altre emergenze roghi in regione, gli altri erano impegnati. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme, ma a prendere fuoco è stata erba in entrambi i casi.

«Le istituzioni si attivino subito - esordisce il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Verde Progressista) - si convochino Comune e Città metropolitana. Gli incendi che, in questi giorni, hanno colpito diverse zone della provincia e della regione non sono che un segno molto preoccupante del vero rischio di questi mesi - la siccità - aspetto cruciale della grande minaccia della nostra epoca, la crisi climatica»

C'è allarme lanciato da Arpav, agenzia regionale per l’ambiente, che ha fornito i dati sulle temperature. «Sono state tra i 2 e i 3 gradi sopra la media - continua il consigliere -: l’inverno più caldo degli ultimi quarant’anni. Tra ottobre e marzo è caduto il 40% di neve in meno rispetto alla media. Ancor peggio le precipitazioni piovose, ridotte del 65%. L’impatto sui corsi d’acqua è pesantissimo, con la portata dei fiumi ridotta ai minimi storici. Anche in profondità il danno è gravissimo, con l’impoverirsi delle falde acquifere e il ridursi delle risorse idriche immagazzinate inferiore del 70% rispetto alla media stagionale».

Si ripropone in modo urgente la questione degli invasi, i bacini dove raccogliere l’acqua di pioggia o neve in vista della stagione estiva. «Gli invasi del Veneto trattengono solo il 5% delle precipitazioni di un anno (in Italia l’11%) L’impatto di questa situazione sull’ambiente naturale e sulle attività agricole - oltre che sulla salute umana - è drammatico - prosegue Bettin -. Serve un piano urgente anche attingendo ai fondi del Pnrr, per potenziare gli invasi, ridurre gli sprechi negli usi dell’acqua (più del 30% va infatti perduta nella rete idrica), sostenere le attività più colpite. Il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, convochi subito il Consiglio metropolitano e chieda alla Regione Veneto di fare altrettanto e di responsabilizzare lo Stato. I danni rischiano di essere peggiori se non si metteranno in campo risorse e piani adeguati e tempestivi».