Ronal vende Speedline ma bisogna trovare chi compra. Sindacati: «Garantire gli impegni»

Alle 13 di oggi, mercoledì, scattano le assemblee dei lavoratori che i sindacati Fim e Fiom hanno organizzato alla Speedline di Santa Maria di Sala. Tema della discussione è la vendita della società, accennata già la settimana scorsa al ministero dello Sviluppo dal gruppo svizzero Ronal e nei due giorni precedenti confermata. Ma bisogna trovare un acquirente. E di questo si dovranno occupare gli advisor adesso. Costruendo un percorso di impegni e garanzie con il gruppo svizzero proprietario e le istituzioni, visto che questa è la soluzione che i vertici hanno indicato. Ci sono più di 600 dipendenti in attesa da mesi di risposte sul futuro. E un territorio che non vorrebbe perdere un'attività tanto importante.

Nei due giorni precedenti a Roma è andato avanti il confronto tra sindacati, rsu e advisor aziendali, e la proprietà ha ormai ribadito la volontà di vendere e uscire dalla Speedline, rendendosi disponibile a definire le tappe della cessione dell'azienda di Tabina. I sindacati vogliono che Ronal chiarisca cosa intende mettere in vendita e quali marchi e tipologie di produzione rimarrebbero nel Veneziano. E chiedono garanzie per l'occupazione, compresi i dipendenti in somministrazione. «Abbiamo definito una bozza con gli impegni e le garanzie, e il percorso da intraprendere - scrivono i sindacati e le rsu - Nelle prossime settimane tutto verrà ratificato al ministero dello Sviluppo, con la Regione del Veneto, per chiarire tempi, strumenti a sostegno del percorso e impegni. Siamo soddisfatti perché il passaggio di questi giorni è stato fondamentale - affermano - per far assumere alla proprietà le sue responsabilità nei confronti del sito, del lavoro, e impegni chiari e certi anche di fronte alle istituzioni».