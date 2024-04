Stracolma l'assemblea dei "no ticket" in vista del 25 aprile: dall'Arci ai presidi, tutte le iniziative

Oltre 200 persone hanno partecipato questa sera all’assemblea contro il ticket d’accesso a Venezia organizzata dalla lista “Tutta la città insieme” e da molte altre associazioni cittadine. Quasi tutti residenti, molti over 60, rimasti in buona parte in piedi. L’assemblea si è tenuta infatti negli spazi angusti del piano terra della Biblioteca San Tomà (circa 50 posti), mentre al piano superiore. Era stata richiesta dagli organizzatori, il 6 marzo scorso, la Sala San Leonardo, grande più del doppio, ma ieri pomeriggio è stato comunicato che fosse già occupata e fosse necessario ripiegare su San Tomà, dove già era prevista un’altra conferenza al piano superiore: una situazione che ha fatto iniziare l’assemblea in una situazione di malcelata tensione e disagio nei confronti della gestione degli spazi civici. Dall’amministrazione, a riguardo, chiariscono che Sala San Leonardo era occupata a causa dell’allestimento in corso della mostra organizzata lì in occasione della visita del Papa, che aprirà al pubblico il 27 aprile, e che non c’erano purtroppo altre alternative disponibili.

Oltre alle critiche alla misura e dichiarazioni allarmate, i presenti hanno condiviso informazioni dal punto di vista legale, invitandosi a non pagare e non consegnare i propri dati, di fatto preparando la base per una disobbedienza civile di cui dal 25 aprile si vedrà la vera estensione. Citato più volte negli interventi l'articolo 16 della Costituzione, considerato incompatibile con il contributo dato che prevede limitazioni al movimento solo per motivi di "sanità o sicurezza", non di gestione dei flussi turistici. Sono intervenuti all'assemblea Enrico Tonolo, presidente di “Tutta la Città insieme!”, Filippomaria Pontani, docente dell’Università di Ca’ Foscari, Franco Migliorini, esperto di turismo, Federica Toninello di Asc-Assemblea sociale per la casa, e decine di altre associazioni o cittadini. Queste associazioni aderiranno alla manifestazione, organizzata da Asc, il 25 aprile alle 10.30 in fondamenta Santa Chiara, vicino a Piazzale Roma (per Piazzale Roma, indicato inizialmente come luogo della manifestazione, è stata negata l'autorizzazione da parte della questura).

Nonostante la sala strapiena, non erano presenti tutte le realtà che si trovano sul fronte dei contrari al ticket d'accesso. Sempre oggi è arrivata la dichiarazione di Arci Veneto, che pur non aderiva all'assemblea di Scoletta del Calegheri, che si schiera compatta contro il contributo d’accesso e aderirà attivamente alla disobbedienza civile distribuendo un “passaporto” simbolico anziché il ticket richiesto dal Comune di Venezia. Oltre venti associazioni della rete, tra cui i circoli ARCI di Venezia, esprimono anch'esse forti critiche nei confronti di questa misura, evidenziando profili di dubbia legittimità costituzionale, inefficacia nel contenimento del turismo di massa e disparità di trattamento tra diverse categorie di visitatori.

«La misura in questione aggrava ulteriormente il fenomeno della gentrificazione. Le città diventano sempre meno abitabili per i residenti e sempre più orientate verso il turismo di massa – commenta Elena Gastaldello, presidente Arci Veneto – Il ticket non imporrà limiti agli accessi turistici a Venezia, ma trasformerà ulteriormente la città in un parco divertimenti. Ciò aumenterà il fenomeno dello spopolamento anche tra i residenti, poiché, anche se non comporta un costo diretto per i cittadini, rappresenta comunque un ulteriore impegno nella vita quotidiana».

Per l'amministrazione Brugnaro, che ritiene il provvedimento necessario e a tutela della residenzialità, i fronti dei residenti contrari potrebbero rivelarsi più problematici del previsto: il test il 25 aprile, dalle 8.30 alle 16 (e per altri 29 giorni a seguire).