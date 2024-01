Nel 2025 il Mose passa all'Autorità per la laguna. «Garantire continuità ai lavoratori»

L'entrata in funzione della nuova Autorità per la laguna ridisegna le competenze su temi di gestione ambientale quali il Mose, la programmazione morfologica e la manutenzione dei canali. Lo farà attraverso un percorso di semplificazione, come ha spiegato il presidente Roberto Rossetto nella giornata di oggi, 30 gennaio, nel corso di una doppia audizione in Parlamento: «L'Autorità incentiva un confronto tra soggetti che interagiscono poco - ha detto Rossetto -. Oggi, per fare un esempio, ci sono quattro soggetti che studiano le maree per definire qual è il rischio di quota per alzare il Mose: Consorzio Venezia Nuova, Comune, Cnr e Ispra. Sono cento persone: una semplificazione va fatta e bisogna coordinare queste azioni».

Per cominciare, chiarisce Rossetto, l'Autorità «deve fare lo statuto e costituire la propria società in house» che di fatto prenderà il posto del Consorzio Venezia Nuova (Cvn). «Dal luglio 2025, con la conclusione del collaudo funzionale, il Cvn non avrà più titolo a "spingere il bottone del Mose": la nuova società in house è finalizzata a questo». Lo stesso per tutta una serie di funzioni «di progettazione morfologica, sistemazioni, manutenzione dell'ambiente lagunare», che saranno portate in carico a questo nuovo soggetto. Per Rossetto, a quel punto sarà importante «non disperdere il patrimonio di conoscenza e competenza costituito dalle 200 persone che lavorano nel Cvn e in Thetis: devono trovare una continuità, perché hanno la conoscenza della gestione di questo processo locale». Tenendo conto, però, che «se oggi servono 60 persone per azionare il Mose, finito il collaudo ne serviranno di meno, probabilmente una quarantina».

Il sistema laguna

Serviranno «alcuni mesi, dunque, per costituire la nuova società e renderla operativa, con l'obiettivo di farla funzionare l'anno prossimo al momento dell'acquisizione della gestione del Mose. Nel frattempo, Rossetto intende «chiudere il piano morfologico», ovvero il documento che ha l'obiettivo del recupero idromorfologico della laguna di Venezia per garantirne la biodiversità e gli habitat. «Il piano - spiega Rossetto - necessita di una revisione che includa una visione strategica basata sul carico antropico esistente: gli effetti del Mose, gli sviluppi del porto, il turismo, l'aeroporto. Nella gronda lagunare, tra residenti, studenti, pendolari e turisti si muove un milione di persone: la commissione di Valutazione ambientale strategica chiede di avere una panoramica completa di questo sistema complesso».

Infine, il nuovo protocollo fanghi. «In realtà è un "protocollo sedimenti"», ha chiarito Rossetto, del quale «è in corso la sperimentazione per capirne la portata e il funzionamento. Giovedì prossimo ci sarà un incontro in provveditorato per verificare la capacità di gestire queste operatività».